Продажи автомобилей «ГАЗель» выросли на 17%

Объемы продаж автомобилей Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) на территории России в феврале 2022 года увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Горьковский автозавод в феврале реализовал 3 тыс. 791 легкий коммерческий автомобиль, что на 17% выше показателя годичной давности. По итогам первых двух месяцев 2022 года в нашей стране был продан 6 тыс. 451 автомобиль марки ГАЗ (плюс 21%). Лидером продаж в прошлом месяце остается «ГАЗель» с показателем 3 тыс. 118 реализованных автомобилей (плюс 9%). Спрос на ГАЗ «Соболь» увеличился на 71%, до 673 машин», - говорится в сообщении.
Ранее агентство отмечало, что линейка коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN» будет пополнена различными вариантами спецтехники.
«В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 тонны, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 тонны, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021», - добавили в «Автостате».