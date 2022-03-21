Продажи автомобилей «ГАЗель» выросли на 17%

«В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 тонны, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 тонны, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021», - добавили в «Автостате».