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1 час назад

Автоэксперты назвали способ сэкономить на расходниках для машины

Елена Прошина

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что на обслуживании машины возможно сэкономить существенные денежные средства, если перейти с рекомендованной дилерами продукции на сторонних производителей. Об этом пишет URA.RU.

Россиянам назвали способ сэкономить на расходниках для машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что большинство автолюбителей могут вернуться к прежним расходам на техническое обслуживание.

«Если человек использовал только оригинальные расходники, только рекомендованное масло, ничего плохого не будет, если он перейдет на неоригинальные бренды и будет использовать масло другого производителя. Масла все строго нормированы по их техническим характеристикам. Какой бренд указан на канистре, ничего не значит. На расходниках в два раза можно сэкономить», - полагает Шкуматов.

В свою очередь, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин дал советы, как продлить срок службы важных деталей машины.

«Колодкам можно продлить жизнь, если применять менее резкие торможения, но фильтрам и маслу, к сожалению, жизнь не продлишь. Шинам можно жизнь продлить — аккуратнее входить в повороты, не тормозить резко», - уверен он.

Ларин обратил внимание на то, что масло все же следует менять своевременно.

«Масло имеет определенное время работы, после которого оно теряет свойства и начинается износ двигателя. Поэтому на масле лучше не экономить. Можно переходить на более дешевые сорта, но менять его чаще», - посоветовал автоэксперт.

Специалист заметил также, что обслуживание транспортных средств значительно подорожало по всей России. «Все подорожало где-то процентов на 80—100. Это масло, колодки, ремни, расходники и фильтры», - указал Ларин.

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Он добавил, что для того, чтобы автомобиль служил дольше, необходимо менять расходники согласно регламенту и не жалеть на них деньги.

Автоновости,Владимир Ларин,Петр Шкуматов,
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