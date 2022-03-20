Россиянам назвали способ сэкономить на расходниках для машины

«Если человек использовал только оригинальные расходники, только рекомендованное масло, ничего плохого не будет, если он перейдет на неоригинальные бренды и будет использовать масло другого производителя. Масла все строго нормированы по их техническим характеристикам. Какой бренд указан на канистре, ничего не значит. На расходниках в два раза можно сэкономить», - полагает Шкуматов.