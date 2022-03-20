Россиянам назвали способ сэкономить на расходниках для машины

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что на обслуживании машины возможно сэкономить существенные денежные средства, если перейти с рекомендованной дилерами продукции на сторонних производителей. Об этом пишет URA.RU.
Он отметил, что большинство автолюбителей могут вернуться к прежним расходам на техническое обслуживание.
«Если человек использовал только оригинальные расходники, только рекомендованное масло, ничего плохого не будет, если он перейдет на неоригинальные бренды и будет использовать масло другого производителя. Масла все строго нормированы по их техническим характеристикам. Какой бренд указан на канистре, ничего не значит. На расходниках в два раза можно сэкономить», - полагает Шкуматов.
В свою очередь, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин дал советы, как продлить срок службы важных деталей машины.
«Колодкам можно продлить жизнь, если применять менее резкие торможения, но фильтрам и маслу, к сожалению, жизнь не продлишь. Шинам можно жизнь продлить — аккуратнее входить в повороты, не тормозить резко», - уверен он.
Ларин обратил внимание на то, что масло все же следует менять своевременно.
«Масло имеет определенное время работы, после которого оно теряет свойства и начинается износ двигателя. Поэтому на масле лучше не экономить. Можно переходить на более дешевые сорта, но менять его чаще», - посоветовал автоэксперт.
Специалист заметил также, что обслуживание транспортных средств значительно подорожало по всей России. «Все подорожало где-то процентов на 80—100. Это масло, колодки, ремни, расходники и фильтры», - указал Ларин.
Он добавил, что для того, чтобы автомобиль служил дольше, необходимо менять расходники согласно регламенту и не жалеть на них деньги.