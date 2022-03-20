Ford показал, как будет выглядеть юбилейный Explorer

Китайское совместное предприятие Changan-Ford показало, как будет выглядеть юбилейный Explorer 30th Anniversary Edition. От обычной версии новинка отличится красными вставками, оригинальной радиаторной решёткой, багажником на крыше, надписью Warrior (в переводе с английского — «воин») на дверях и особыми антрацитовыми колёсными дисками. По технике юбилейный Explorer не будет отличаться от китайского кроссовера образца 2020 года.

Фото: © Ford Explorer 30th Anniversary Edition © Ford Explorer 30th Anniversary Edition

Ford Explorer дебютировал в марте 1990 года, так что спецверсия 30th Anniversary немного запоздала. Однако Changan-Ford решил красиво попрощаться с трёхрядным кроссовером образца 2020 года перед плановым рестайлингом — юбилейная модификация завершит полуторалетний цикл.

Юбилейная версия Explorer 30th Anniversary представляет собой декорированную максимальную комплектацию китайского кроссовера. Новинку будет легко узнать по красным корпусам зеркал, ярким молдингам, вставкам на переднем бампере, шильдикам Warrior и оригинальным 20-дюймовым колёсам с пятью сдвоенными спицами.

Под капотом безальтернативный 2,3-литровый турбомотор EcoBoost мощностью 276 лошадиных сил и крутящим моментом 425 Нм. Агрегат сочетается с 10-скоростным «автоматом» и системой полного привода.

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