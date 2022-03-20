Toyota готовит GR Yaris с автоматической коробкой передач

С момента появления Toyota GR Yaris на рынке модель ни разу не менялась и доступна в единственной версии с постоянным полным приводом GR-Four и трёхцилиндровым бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра мощностью 257-268 л.с. в зависимости от рынка. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Но вскоре может появиться и двухпедальная модификация «хот-хэтча». По крайней мере, такой вариант уже вышел на ездовые испытания.

Фото: © Car Watch © Car Watch

По информации японского издания Car Watch, GR Yaris с автоматической коробкой передач принял участие в гонке Toyota Gazoo Racing Rally Challenge, где тестовый прототип пилотировал лично заместитель председателя совета директоров Toyota Сигэру Хаякава.Топ-менеджер японской марки подтвердил, что его раллийный хэтчбек оснащён 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с классическим гидротрансформатором.

Из известных доработок, которых потребовала смена коробки передач, заявлены увеличенные воздухозаборники и дополнительный масляный радиатор. В салоне, соответственно, появился новый селектор трансмиссии и подрулевые «лепестки». Обещают, что новая коробка передач будет сочетать в себе быструю и плавную смену передач с небольшим расходом топлива.