«АвтоВАЗ» ищет в Азии поставщиков электронных компонентов

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» находится в поисках поставщиков электронных компонентов из стран Азии. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает РИА «Новости».

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«Конечно, эта работа ведется уже определенное время. Сейчас сложности у «АвтоВАЗа», в первую очередь, логистические», — сказал он.

Глава региона выразил надежду на то, что в период корпоративного отпуска в апреле компании удастся сформировать необходимый запас комплектующих для того, чтобы затем работать без простоев.

Азаров также сообщил, что направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, попросив его оказать поддержку трудовому коллективу «АвтоВАЗа». По его словам, решение по обращению «уже принимается».