Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
4 часа назад

Автодилеры рассказали о росте цен на автомобили на 50—60%

Ura.RuUra.Ruиещё 2

За месяц цены на легковые автомобили в России выросли на 50-60%. На данную тенденцию, в частности, повлияли антироссийский санкции.

Автодилеры рассказали о росте цен на автомобили на 50—60%
Фото: Сергей Коньков / ТАСССергей Коньков / ТАСС

«Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной военной операции на Украине растут на 50—60%», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных автодиллеров.

Отмечается, что помимо прочего на рост цен повлиял четвертый пакет санкций, принятый ЕС. В соответствии с пакетом экспортных ограничений, в Россию запрещены поставки машин дороже 50 000 евро.

Ранее сообщалось, что Европа ввела четвертый пакет санкций против торговли с Россией. Лидеры западных стран заявляли, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Автоновости,Владимир Путин,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители