Автодилеры рассказали о росте цен на автомобили на 50—60%

За месяц цены на легковые автомобили в России выросли на 50-60%. На данную тенденцию, в частности, повлияли антироссийский санкции.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС Сергей Коньков / ТАСС

«Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной военной операции на Украине растут на 50—60%», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных автодиллеров.

Отмечается, что помимо прочего на рост цен повлиял четвертый пакет санкций, принятый ЕС. В соответствии с пакетом экспортных ограничений, в Россию запрещены поставки машин дороже 50 000 евро.