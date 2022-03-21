Какие модели АвтоВАЗ не будет выпускать в ближайшие дни

Появились подробности о рабочем графике предприятий АвтоВАЗа на 21-25 марта, который был изменен из-за нехватки электронных компонентов. В ближайшие дни будет простаивать производство Lada Niva и Lada Granta. На заводе в Тольятти с началом новой рабочей недели на два дня возобновилась сборка автомобилей на линии B0, где выпускают Lada XRay, Largus, Renault Logan и Sandero. А в Ижевске 21 и 22 марта будут производить семейство Vesta. 23-25 марта объявлены днями простоя на всех площадках АвтоВАЗа, уточняет РБК.

Фото: © Lada © Lada

Подтвердилась информация инсайдеров о том, что с понедельника, 21 марта, на ижевском заводе возобновилось производство Vesta (причем как нового поколения, так и предыдущего) — ранее сообщалось, что за двое суток с конвейера сойдут 1,6 тысячи машин. При этом выпуск Lada Granta на главном конвейере остановлен с 21 по 28 марта — не исключено, что его продлят до 4 апреля.

РБК со ссылкой на представителя АвтоВАЗа сообщает, что режим полной рабочей недели сохраняется для служб, отвечающих за инфраструктуру предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству.