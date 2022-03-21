Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

АвтоВАЗ не успевает выполнить полученные ранее заказы на автомобили

Motor.ruMotor.ru

Отечественный автогигант АвтоВАЗ не будет принимать заявки от дилеров на автомобили Lada в мае 2022 года. Как сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо, разосланное продавцам, такое решение руководству пришлось принять из-за большого количества ранее принятых заказов. На их выполнении и сосредоточится АвтоВАЗ, продолжающий испытывать трудности из-за дефицита электронных комплектующих, а также проблем с логистикой.

АвтоВАЗ решил не принимать дилерские заявки на май 2022 года
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

В результате разрыва логистических цепочек на фоне сложившейся геополитической ситуации АвтоВАЗ не успел выполнить принятые дилерские заказы в срок. Кроме этого, руководство приняло решение о переносе корпоративного отпуска с июля-августа на апрель: обе площадки компании будут простаивать с 4 по 24 апреля. Вероятно, компания надеется, что летом нехватка комплектующих будет ощущаться не так остро.

В нынешнем году АвтоВАЗ продолжает работать в рваном графике: конвейеры останавливаются из-за нехватки импортных деталей. В марте же большинство сборочных линий находятся в простое. По данным инсайдеров, с 21 марта компания возобновит производство Lada Vesta и Largus, которые будут выпускать по крайней мере несколько дней, а также дособерет автомобили Renault на линии B0. Производство Niva и Granta все еще поставлено на паузу.

Вместе с тем стало известно, что АвтоВАЗ вернется к выпуску автомобилей без электронных систем. Упрощенные комплектации Lada Granta и Niva Legend без антиблокировочной системы тормозов и системы стабилизации будут готовы к маю, однако до выпуска их на рынок придется внести изменения в Техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», в котором системы ABS значатся как обязательные.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители