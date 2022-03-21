АвтоВАЗ решил не принимать дилерские заявки на май 2022 года

Отечественный автогигант АвтоВАЗ не будет принимать заявки от дилеров на автомобили Lada в мае 2022 года. Как сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо, разосланное продавцам, такое решение руководству пришлось принять из-за большого количества ранее принятых заказов. На их выполнении и сосредоточится АвтоВАЗ, продолжающий испытывать трудности из-за дефицита электронных комплектующих, а также проблем с логистикой.

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В результате разрыва логистических цепочек на фоне сложившейся геополитической ситуации АвтоВАЗ не успел выполнить принятые дилерские заказы в срок. Кроме этого, руководство приняло решение о переносе корпоративного отпуска с июля-августа на апрель: обе площадки компании будут простаивать с 4 по 24 апреля. Вероятно, компания надеется, что летом нехватка комплектующих будет ощущаться не так остро.

В нынешнем году АвтоВАЗ продолжает работать в рваном графике: конвейеры останавливаются из-за нехватки импортных деталей. В марте же большинство сборочных линий находятся в простое. По данным инсайдеров, с 21 марта компания возобновит производство Lada Vesta и Largus, которые будут выпускать по крайней мере несколько дней, а также дособерет автомобили Renault на линии B0. Производство Niva и Granta все еще поставлено на паузу.