«АвтоВАЗ» возобновил производство

«АвтоВАЗ» решил возобновить 21 и 22 марта производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Ижевске. Линия по сборке Lada Granta на этой неделе вновь уходит в простой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Также «АвтоВАЗ» принял решение возобновить 21 и 22 марта работу линии B0 на заводе в Тольятти, на которой собираются Lada Xray, Lada Largus и Renault Logan, Renault Sandero.

«Завод "Lada Ижевск" будет выпускать Lada Vesta 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линии Granta и Niva завода в Тольятти будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка», — говорится в сообщении.

Там же добавили, что линия «B0» будет работать 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта объявят днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка.

Отмечается, что изменения графика работы заводов обусловлены недостатком поставок электронных компонентов. Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут функционировать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для Lada Image для сервисного и послепродажного обслуживания.

«Подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Lada Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Lada Сервис", продолжают работать в режиме полного дня», — указали в компании.