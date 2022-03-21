BMW 7-Series нового поколения дебютирует сразу в трёх странах

Стала известна дата премьеры нового флагманского седана баварской марки: «семёрку» BMW покажут 20 апреля одновременно в трёх городах — Мюнхене, Пекине и Нью-Йорке. Лицезреть новую 7-Series вживую можно будет на Пекинском автосалоне Auto China 2022, который откроется для публики на следующий день. Вместе с «топливной» моделью дебютирует и электрическая версия «семёрки» — i7, запас хода на одной зарядке у которой будет варьироваться от 580 до 610 километров по циклу WLTP.

Фото: © BMW © BMW

Баварцы обещают, что именно седан на электротяге станет самым мощным среди всех модификаций 7-Series. Инсайдеры утверждали, что у i7 будет не менее двух модификаций — с двумя и даже тремя электромоторами. Мощность электрической силовой установки топовой версии флагманского седана превысит 650 лошадиных сил.

Как и предсказывали шпионские снимки, новая «семёрка» получит дизайн в стиле гибридного кроссовера XM Concept с двухэтажной оптикой и гигантской решёткой радиатора, а также последнюю версию мультимедийной системы iDrive и развлекательную систему для задних пассажиров с экраном BMW Theatre Screen диагональю 31 дюйм.