BMW 7-Series нового поколения дебютирует сразу в трёх странах

Стала известна дата премьеры нового флагманского седана баварской марки: «семёрку» BMW покажут 20 апреля одновременно в трёх городах — Мюнхене, Пекине и Нью-Йорке. Лицезреть новую 7-Series вживую можно будет на Пекинском автосалоне Auto China 2022, который откроется для публики на следующий день. Вместе с «топливной» моделью дебютирует и электрическая версия «семёрки» — i7, запас хода на одной зарядке у которой будет варьироваться от 580 до 610 километров по циклу WLTP.
Баварцы обещают, что именно седан на электротяге станет самым мощным среди всех модификаций 7-Series. Инсайдеры утверждали, что у i7 будет не менее двух модификаций — с двумя и даже тремя электромоторами. Мощность электрической силовой установки топовой версии флагманского седана превысит 650 лошадиных сил.
Как и предсказывали шпионские снимки, новая «семёрка» получит дизайн в стиле гибридного кроссовера XM Concept с двухэтажной оптикой и гигантской решёткой радиатора, а также последнюю версию мультимедийной системы iDrive и развлекательную систему для задних пассажиров с экраном BMW Theatre Screen диагональю 31 дюйм.
Медиакомплекс iDrive 8 может похвастать искусственным интеллектом и изогнутым экраном BMW Curved Display, кроме того, 7-Series получит панель BMW Interaction Bar с подсветкой и встроенными кнопками управления, а также спроектированную с чистого листа панорамную крышу Sky Lounge. В потолке перед задними сиденьями расположится широкоформатный 8К-дисплей с интегрированной аудиосистемой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, фактически превращая «семёрку» в мобильный кинотеатр благодаря встроенным стриминговым сервисам.