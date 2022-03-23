Suzuki займется разработкой летающих электрокаров

Suzuki присоединяется к списку автопроизводителей, решивших вложиться в перспективное направление летающих машин. Японская компания объявила о заключении партнерского соглашения с соотечественниками из стартапа SkyDrive, запущенного еще в 2012 году. Два года назад он уже продемонстрировал результат своей работы: прототип летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) и восемью электромоторами совершил четырехминутный полет с человеком на борту.

Фото: © Carscoops © Carscoops

Объем вложений в стартап Suzuki не раскрывает, как и информацию о сроках начала производства. Однако известно, что обе компании уже изучают возможности продаж в различных странах, и в качестве приоритетного рассматривается Индия, где Suzuki занимает около половины авторынка. Помимо этого, автопроизводитель собирается вложить миллиард долларов в местное производство электрокаров и аккумуляторов. Разработанный SkyDrive eVTOL, в свою очередь, приводится в движение электрическими двигателями.

Однако над каким именно проектом будут работать вместе Suzuki и SkyDrive, пока неясно. Прототип вышеупомянутого одноместного eVTOL впервые продемонстрировали в деле еще в 2020 году, а сейчас инженеры заняты разработкой летательного аппарата, рассчитанного уже на двух человек и способного провести в воздухе до получаса. SkyDrive надеется начать массовое производство до 2025 года, когда в Осаке пройдет выставка World Expo – к этому времени компания хочет успеть запустить сервис аэротакси.