Цены на Kia в России подскочили во второй раз за месяц

Южнокорейские автомобили Kia во второй раз за март подорожали в России. Как сообщают «Автоновости дня», рост цен составил от 170 тыс. до одного миллиона рублей (9,8 – 17,2 процента).

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В частности, на 170 тыс. дороже стал хэтчбек Picanto (от 1 334 900 до 1 624 900 рублей), седан Rio (от 1 434 900 до 1 789 900 рублей) и кросс-хэтчбек Rio X (от 1 574 900 до 1 869 900 рублей) подорожали на 190 и 210 тыс. рублей соответственно.

Седан Cerato стал на 260-290 тыс. рублей дороже, а стоимость кроссовера Soul выросла на 260-310 тыс. Цены на кроссовер Seltos стали на 280-340 тыс. рублей выше.

За кроссовер Sportage теперь придется заплатить на 300-350 тыс. рублей больше (от 2 749 900 до 3 249 900 рублей), универсал Ceed SW подорожал на 370-420 тыс., а хэтчбек XCeed - на 420-470 тыс. рублей. Бизнес-седан K5 стал минимум на 380-460 тыс. рублей дороже.

Цены на кроссовер Sorento выросли на 530-620 тыс. рублей (теперь он стоит от 3 789 900 до 5 009 900 рублей).

Внедорожник Mohave подорожал примерно на миллион рублей во всех комплектациях и теперь стоит от 4 144 900 до 5 324 900 рублей.

В начале марта «АвтоВАЗ» во второй раз в 2022 году поднял цены на все автомобили марки Lada. Стоимость некоторых моделей в определенных комплектациях подскочила на 250 тысяч рублей.