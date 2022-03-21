Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+20° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
2 часа назад

Названы две самые уязвимые перед угонщиками модели автомобилей в России

Lenta.ruLenta.ru

Автомобили марки Renault Logan и Renault Sandero показали самую низкую защищенность от угонов. Об этом говорится в исследовании Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 2021 год, результаты которого опубликовал «Интерфакс».

Названы две самые уязвимые перед угонщиками модели автомобилей в России
Фото: ReutersReuters

В союзе сравнили 18 автомобилей разных марок, категорий и классов, проверив их защищенность от угона. В проверку входила защита от проникновения, запуска двигателя, а также защищенность транспортного средства от изменения идентификационных номеров и изготовления дубликата ключа.

Logan и Sandero, по данным ВСС, показали 246 баллов из 1000. Немного лучше этих автомобилей себя показали Lada Granta и Lada Vesta, у которых 293 и 253 балла соответственно.

«Ну, надо сказать, что вот эти четыре модели — это бюджетные модели. Lada в статистике ГИБДД является одним из лидеров по угонам, но и продается их больше всех, об этом тоже не надо забывать», — заявил замдиректора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов.

Кроме того, он спрогнозировал всплеск угонов автомобилей для дальнейшего разбора на запчасти. По его мнению, это будет связано с логистическими проблемами, которые приведут к сбою в поставках запчастей для транспортных средств и, как следствие, к их дефициту.

«Я думаю, что рынок адаптируется, и новые логистические схемы появятся, но, к сожалению, это происходит не быстро, мы ожидаем дефицита запчастей для автомобилей», — объяснил он, добавив, что автолюбителям стоит подумать о защищенности своих машин.

Ранее эксперты также заявили, что ограничения на поставки новых импортных автомобилей и запасных частей к ним в Россию вызовет всплеск мошенничества. Так, заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных предупредил россиян о росте числа угонов автомобилей с целью разбора на запчасти.

Автоновости,Renault Logan,Lada Granta,Renault Sandero,Lada Vesta,Renault,Lada,Михаил Порватов,Михаил Черных,Всероссийский союз страховщиков,ГИБДД,Абсолют Страхование,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители