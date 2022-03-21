Названы две самые уязвимые перед угонщиками модели автомобилей в России

Автомобили марки Renault Logan и Renault Sandero показали самую низкую защищенность от угонов. Об этом говорится в исследовании Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 2021 год, результаты которого опубликовал «Интерфакс».

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В союзе сравнили 18 автомобилей разных марок, категорий и классов, проверив их защищенность от угона. В проверку входила защита от проникновения, запуска двигателя, а также защищенность транспортного средства от изменения идентификационных номеров и изготовления дубликата ключа.

Logan и Sandero, по данным ВСС, показали 246 баллов из 1000. Немного лучше этих автомобилей себя показали Lada Granta и Lada Vesta, у которых 293 и 253 балла соответственно.

«Ну, надо сказать, что вот эти четыре модели — это бюджетные модели. Lada в статистике ГИБДД является одним из лидеров по угонам, но и продается их больше всех, об этом тоже не надо забывать», — заявил замдиректора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов.

Кроме того, он спрогнозировал всплеск угонов автомобилей для дальнейшего разбора на запчасти. По его мнению, это будет связано с логистическими проблемами, которые приведут к сбою в поставках запчастей для транспортных средств и, как следствие, к их дефициту.

«Я думаю, что рынок адаптируется, и новые логистические схемы появятся, но, к сожалению, это происходит не быстро, мы ожидаем дефицита запчастей для автомобилей», — объяснил он, добавив, что автолюбителям стоит подумать о защищенности своих машин.