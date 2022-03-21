Концерн Renault возобновил производство в РФ

На заводе в Москве вновь запустили производство автомобилей Renault. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на официального представителя завода. Конвейер французского завода в столице остановили с 28 февраля в связи с проблемами с логистикой и отсутствием комплектующих.

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По словам представителя Renault, в настоящее время работа ведется в «обычном режиме». На заводе производятся модели Renault Arkana, Duster, Kaptur, а также бейджинжиниринговая копия Duster — Nissan Terrano.

За прошедший месяц автосалоны Renault продали 10,4 тыс. автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За январь-февраль этого года компания Renault реализовала в России 18,3 тыс. машин (+2%). Российский рынок для Renault — второй по размеру после домашнего.