Концерн Renault возобновил производство в РФ

На заводе в Москве вновь запустили производство автомобилей Renault. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на официального представителя завода. Конвейер французского завода в столице остановили с 28 февраля в связи с проблемами с логистикой и отсутствием комплектующих.
По словам представителя Renault, в настоящее время работа ведется в «обычном режиме». На заводе производятся модели Renault Arkana, Duster, Kaptur, а также бейджинжиниринговая копия Duster — Nissan Terrano.
За прошедший месяц автосалоны Renault продали 10,4 тыс. автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
За январь-февраль этого года компания Renault реализовала в России 18,3 тыс. машин (+2%). Российский рынок для Renault — второй по размеру после домашнего.
Западные страны начали вводить жесткие рестрикции в отношении российской стороны после того, как она начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В числе тех, кто приостановил некоторые операции в России, оказались мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler Truck и Porsche. Также крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение приостановить выпуск своих машин в России, а также экспорт готовых автомобилей в РФ.