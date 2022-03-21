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2 часа назад

Концерн Renault возобновил производство в РФ

Лера Букина

На заводе в Москве вновь запустили производство автомобилей Renault. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на официального представителя завода. Конвейер французского завода в столице остановили с 28 февраля в связи с проблемами с логистикой и отсутствием комплектующих.

Концерн Renault возобновил производство в РФ
Фото: ReutersReuters

По словам представителя Renault, в настоящее время работа ведется в «обычном режиме». На заводе производятся модели Renault Arkana, Duster, Kaptur, а также бейджинжиниринговая копия Duster — Nissan Terrano.

За прошедший месяц автосалоны Renault продали 10,4 тыс. автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За январь-февраль этого года компания Renault реализовала в России 18,3 тыс. машин (+2%). Российский рынок для Renault — второй по размеру после домашнего.

Западные страны начали вводить жесткие рестрикции в отношении российской стороны после того, как она начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В числе тех, кто приостановил некоторые операции в России, оказались мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler Truck и Porsche. Также крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение приостановить выпуск своих машин в России, а также экспорт готовых автомобилей в РФ.

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