Иностранцам без российских прав могут запретить работать в такси

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил запретить работать в такси с иностранными водительским правам. Соответствующее обращение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщила пресс-служба Совета в Telegram-канале.

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Как объяснили в СПЧ, по действующему законодательству обязательным требованием к водителю легкового такси является наличие общего водительского стажа не менее трех лет, который может подтверждаться датой выдачи удостоверения в иностранном государстве. Согласно законопроекту, который находится на рассмотрении в Госдуме, предусмотрена обязанность перевозчиков «не допускать к управлению легковыми такси на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений».

«Такое решение позволит сохранить возможность передвижения по российским дорогам водителей с иностранными водительскими удостоверениями в личных целях, а также не затронет водителей, задействованных в международных грузоперевозках и международном автобусном сообщении», — отмечается в публикации.

Законопроект также предполагает переходный период, в течение которого водители такси смогут пройти обучение в российской автошколе и получить водительское удостоверение РФ.