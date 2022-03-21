Водителям с иностранными правами захотели запретить работать в такси

Там отметили, что Фадеев говорил об изменениях в седьмой статье проекта федерального закона о государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и служб их заказа, который находится на рассмотрении Госдумы. В документе есть пункт, предусматривающий обязанность перевозчиков не допускать управление транспортом на основании иностранных национальных и международных водительских удостоверений. В пресс-службе Совета добавили, что СПЧ поддерживает данные изменения в законопроекте.