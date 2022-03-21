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26 минут назад

Водителям с иностранными правами захотели запретить работать в такси

Елена Прошина

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запретить иностранные водительские права в такси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СПЧ.

Водителям с иностранными правами захотели запретить работать в такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что Фадеев говорил об изменениях в седьмой статье проекта федерального закона о государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и служб их заказа, который находится на рассмотрении Госдумы. В документе есть пункт, предусматривающий обязанность перевозчиков не допускать управление транспортом на основании иностранных национальных и международных водительских удостоверений. В пресс-службе Совета добавили, что СПЧ поддерживает данные изменения в законопроекте.

«Совет поддерживает указанные новеллы законопроекта о такси, однако, с учетом сложностей, возникших при его прохождении в Госдуме, представляется целесообразным временно закрепить указанные требования в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 октября 2020 года», — говорится в обращении Фадеева к Мишустину.

По словам главы СПЧ, данное решение позволит «сохранить возможность передвижения по российским дорогам владельцев машин с иностранными правами в личных целях и не затронет водителей, задействованных в международных грузоперевозках и международном автобусном сообщении. При этом Фадеев подчеркнул, что в случае принятия закона необходимо предусмотреть переходный период, во время которого желающие смогли бы пройти обучение в автошколе РФ, чтобы получить там водительское удостоверение.

Автоновости,Михаил Мишустин,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,Госдума,Правительство РФ,
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