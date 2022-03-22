В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил провести амнистию по части штрафов российских водителей. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария, направленное председателю Верховного суда Вячеслава Лебедева.
По словам Сухарева, отменить штрафы за нарушение ПДД можно было бы в связи с вводимыми санкциями и новыми ограничениями.
В обращении народный избранник подчеркнул, что сейчас ведет работу по разработке проекта амнистии. Речь идет об отмене штрафов автомобилистов за совершение административных правонарушений в области дорожного движения.
Депутат Госдумы предлагает освободить от административной ответственности граждан за совершение правонарушений ПДД, предусмотренных гл. 12 КоАП России. К таким относятся нарушения, не представляющие большую общественную опасность.
Данная амнистия не коснется водителей, которые совершили нарушение в нетрезвом состоянии, обратил внимание политик.
В декабре ГД поддержала законопроект, который упростит обжалование штрафов за нарушения ПДД.