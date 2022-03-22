Volvo и Porsche временно остановили подписку на автомобили в России

Компания Volvo приостановила прием заявок в рамках программы подписки на автомобили. Соответствующее сообщение (есть у «Газеты.Ru») компания прислала своим клиентам.

Фото: Volvo Volvo

«Информируем вас, что прием заявок на подписку временно приостановлен», — говорится в послании Volvo Car Drive.

Программу подписки Volvo Car Drive в России запустили в 2019 году. За фиксированную ежемесячную плату можно было арендовать на год новый кроссовер XC40, XC60 или XC90.

Компания Porsche также приостановила работу сервиса аренды автомобилей Porsche Drive. Это произошло в начале марта, сообщили «Газете.Ru» в дилерском центре «Порше Центр Рублевский», в котором автомобили отдавали в аренду.

«Приостановили, на какой срок – неизвестно, поскольку представительство забрало все автомобили для их реализации», — сообщили «Газете.Ru» в дилерском центре.

Невозможно выбрать срок аренды автомобилей и в мобильном приложении Porsche Drive.