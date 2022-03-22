Госдума повысила планку налога на роскошь для автомобилей

Нижняя палата парламента России приняла законопроект, повышающий до 10 млн рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются так называемым «налогом на роскошь». Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С 2014 года повышенный транспортный налог действовал для машин дороже 3 млн рублей. В 2021 году дилеры попросили Минпромторг повысить эту планку до 5 - 7 млн, так как из-за роста цен (иногда до 60 процентов) в раздел «роскошных» авто попали машины из «масс-маркета».

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, который убирает повышающие коэффициенты для всех машин стоимостью до 10 млн рублей, таким образом, для них транспортный налог будет уплачиваться по обычной ставке.

Тройной налог остается для автомобилей стоимостью 10-15 млн рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 млн рублей не старше 20 лет. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

Ранее издание «Коммерсант», ссылаясь на источников на авторынке, сообщило, что китайский Haval повысит цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера, почти на 50%. При этом стоимость всего модельного ряда Lada уже поднялась 9 - 30%. Один из московских дилеров начал продавать Lada Vesta Sport по цене 1 млн 999,9 тыс. руб., а Lada Vesta SW Cross в исполнении Black - за в 1 млн 871,9 тыс. рублей. За самую доступную модель «АвтоВАЗа» Lada Granta дилер запросил больше миллиона рублей.