Прощай, Pajero: Mitsubishi продала завод производителю туалетной бумаги

Новым владельцем завода Mitsubishi стала компания Dawang Paper, которая наладит на переоборудованных мощностях выпуск туалетной бумаги и другой продукции. В лучшие годы с конвейера предприятия, занятого сборкой автомобилей Mitsubishi, сходило до 500 машин в сутки, а годовой объём составлял примерно 170 тысяч авто, однако к концу 2018 года количество сократилось до 63 тысяч.

Mitsubishi Pajero уходил из жизни постепенно: в 2018 году была оставлена Европа, весной 2019-го продажи прекратились в Японии, осенью того же года - в России, а в мае 2021 года - в Австралии. С 1982 года, когда было представлено первое поколение внедорожника, разошёлся общим тиражом более 3.3 млн экземпляров. Преемника Pajero пока так и не получил.