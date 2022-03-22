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36 минут назад

Mitsubishi продала завод, выпускавший Pajero, производителю туалетной бумаги

Российская ГазетаРоссийская Газета

История внедорожника Mitsubishi Pajero завершилась окончательно весной 2021 года, когда компания выпустила финальную партию автомобилей для австралийского рынка. Заводу в префектуре Гифу нашли применение - его продали.

Прощай, Pajero: Mitsubishi продала завод производителю туалетной бумаги
Фото: MitsubishiMitsubishi

Новым владельцем завода Mitsubishi стала компания Dawang Paper, которая наладит на переоборудованных мощностях выпуск туалетной бумаги и другой продукции. В лучшие годы с конвейера предприятия, занятого сборкой автомобилей Mitsubishi, сходило до 500 машин в сутки, а годовой объём составлял примерно 170 тысяч авто, однако к концу 2018 года количество сократилось до 63 тысяч.

Mitsubishi Pajero уходил из жизни постепенно: в 2018 году была оставлена Европа, весной 2019-го продажи прекратились в Японии, осенью того же года - в России, а в мае 2021 года - в Австралии. С 1982 года, когда было представлено первое поколение внедорожника, разошёлся общим тиражом более 3.3 млн экземпляров. Преемника Pajero пока так и не получил.

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