Geely привязала цены в России к курсу китайского юаня

Китайская компания Geely отреагировала на резкие колебания курса рубля.

В первых числах марта с официального сайта Geely в России исчезли прайс-листы на кроссоверы марки. Одновременно с этим появилась информация, что автосалоны начали рассчитывать цены на машины, опираясь на курс китайского юаня. Эти данные сайту Wroom.ru подтвердили в нескольких дилерских центрах марки.

Geely Coolray

Прайс-листы в юанях предназначены только для внутреннего использования, и покупателям их не показывают. При этом стоимость той или иной модели может значительно отличаться от автосалона к автосалону: на это влияют и дата поставки, и дилерские «накрутки».

Мы позвонили в несколько дилерских центров, чтобы узнать цены. В одном автосалоне нам предложили купить Geely Coolray в базовой комплектации за 2,7 млн рублей (в феврале такая машина стоила 1,5 млн рублей). У другого дилера в наличии есть Geely Tugella в топ-комплектации Flagship за 3,9 млн рублей (прежняя цена — 2,9 млн рублей).

Сейчас в автосалонах есть достаточный запас автомобилей Geely. Однако новые поставки «на паузе»: белорусский завод «Белджи», где делают машины для российского рынка, ушёл в простой из-за нехватки комплектующих.

За последний месяц курс китайского юаня по отношению к рублю вырос на 40%