BMW построит iFactory в Венгрии

На севере Венгрии будет построен завод BMW по производству электромобилей – iFactory. Процесс строительства начнется 1 июня, а запуск тестового производства состоится летом 2024 года.

Дебютной моделью на конвейере венгерского предприятия станет кроссовер BMW iX1. Презентация автомобиля намечена на конец текущего года. В 2025 году iFactory окажется основной площадкой для автомобилей BMW Neue Klasse. В рамках этого проекта компания намерена выпускать широкую линейку электромобилей на модульной платформе.

Отметим, что в прошлом году на электромобили пришлось 13% от общего объема продаж BMW Group. К 2030 году концерн планирует нарастить реализацию таких машин до 1,5 млн штук в год. Причем Mini и Rolls-Royce к этому времени полностью откажутся от моделей с ДВС.