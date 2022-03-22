Россияне начали массово скупать новые автомобили в Казахстане

Из-за роста стоимости новых автомобилей на внутреннем рынке многие россияне рассматривают зарубежные направления в поисках более дешевых вариантов. В последнее время резкий рост спроса на машины зафиксировали в приграничных городах Казахстана. Причем в местные автосалоны обращаются, как частные клиенты в поисках автомобиля для себя, так и «серые» дилеры, готовые скупать транспортные средства автовозами. Специалисты ожидают, что подобный ажиотаж поможет развитию казахскому автопрому, однако неминуемо приведет к повышению цен.

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Многие россияне в поисках привлекательных цен доезжают до дилерских центров в Костанае, который находится в 300 километрах от Челябинска. Сотрудник одного из местных автосалонов рассказал, что за последние несколько недель спрос на новые автомобили вырос в десять раз. В регионе расположен завод «СарыаркаАвтоПром», который производит модели Kia, JAC и Chevrolet. Самые бюджетные автомобили предприятия оценивают в 5,8 миллиона тенге (примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Другим преимуществом казахских автосалонов является наличие запасов автомобилей на складах. Несмотря на то, что курс национальной валюты упал по отношению к доллару, стоимость транспортных средств в Казахстане остается крайне привлекательной для российских автолюбителей. В то же время у резкого ажиотажа есть две стороны медали. С одной стороны, с помощью своих вложений россияне помогут местной автомобильной промышленности, однако вслед за повышенным спросом начнет расти и стоимость транспортных средств.