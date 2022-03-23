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15 минут назад

Maserati сделала специально для США версию кроссовера Grecale

Motor.ruMotor.ruиещё 2

Американский офис Maserati открыл прием заказов на кроссовер Grecale Modena Limited Edition. Зарезервировать машину можно только онлайн, внеся депозит в размере 500 долларов. Для неё доступны пять цветов кузова и внушительный перечень стандартного оснащения. Цена варьируется от 77 800 до 83 900 долларов, или 7,65–8,25 миллиона рублей.

Maserati сделала для США версию кроссовера Grecale
Фото: Motor.ruMotor.ru

Самый дешевый Grecale Modena Limited Edition будет окрашен в белый колер Bianco, самый дорогой — в красный Rosso Granturismo. Лимитированное издание предлагается с умеренно-гибридной «турбочетверкой» 2.0 мощностью 330 лошадиных сил, автоматом, полным приводом и пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами Skyhook.

Также кроссоверу положены 21-дюймовые фрезерованные колеса Pegaso, панорамная крыша, аудиосистема Sonus faber с 14 динамиками и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе. Как и было обещано ранее, машины появятся у дилеров к осени этого года, но в Европе продажи «Грекаля» стартуют ближе к лету.

Всего у Maserati Grecale будет три версии. GT и Modena оснащены «турбочетверкой» 2.0 (300 и 330 л.с.), Trofeo — битурбомотором Nettuno V6 3.0 от купе MC20. Агрегат с предкамерной системой зажигания развивает 530 сил и 620 Нм, разгоняя кроссовер до первой «сотни» за 3,8 секунды. Позднее в гамме появится электрический вариант Folgore, располагающей батарей на 105 киловатт-часов и 800 ньютон-метрами тяги.

Автоновости,Кроссовер,Maserati,
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