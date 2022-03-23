Maserati сделала для США версию кроссовера Grecale

Американский офис Maserati открыл прием заказов на кроссовер Grecale Modena Limited Edition. Зарезервировать машину можно только онлайн, внеся депозит в размере 500 долларов. Для неё доступны пять цветов кузова и внушительный перечень стандартного оснащения. Цена варьируется от 77 800 до 83 900 долларов, или 7,65–8,25 миллиона рублей.

Самый дешевый Grecale Modena Limited Edition будет окрашен в белый колер Bianco, самый дорогой — в красный Rosso Granturismo. Лимитированное издание предлагается с умеренно-гибридной «турбочетверкой» 2.0 мощностью 330 лошадиных сил, автоматом, полным приводом и пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами Skyhook.

Также кроссоверу положены 21-дюймовые фрезерованные колеса Pegaso, панорамная крыша, аудиосистема Sonus faber с 14 динамиками и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе. Как и было обещано ранее, машины появятся у дилеров к осени этого года, но в Европе продажи «Грекаля» стартуют ближе к лету.