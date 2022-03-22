Mercedes-Benz построил юбилейный G-Class в честь 55-летия AMG

В этом году компания Mercedes-Benz отмечает 55-летие подразделения AMG. В честь юбилея марка выпустила специальный пакет визуального оборудования для «Гелендвагена», получивший название «Edition 55». Новое исполнение культовой модели отличается эксклюзивными цветами кузова, контрастной отделкой салона и фирменными шильдиками. Дополнить Mercedes-AMG G 63 праздничным оформлением можно до конца сентября нынешнего года за 17 850 евро (примерно два миллиона рублей по текущему курсу).

Фото: Mercedes-AMG G 63 Edition 55© Mercedes-Benz Mercedes-AMG G 63 Edition 55© Mercedes-Benz

Mercedes-AMG G 63 в пакете «Edition 55» получил три варианта цветовой палитры кузова. Юбилейный внедорожник доступен в обсидианово-чёрном и металлическом оттенках, а также в цвете белого бриллианта. Образ праздничного «Гелендвагена» дополняют 22-дюймовые кованые колёсные диски матового серого цвета, которые сочетаются с красными тормозными суппортами. Кроме того, автомобиль отличается чёрной радиаторной решеткой и хромированной крышкой топливного бака с логотипом AMG.

Салон спецверсии выполнили из кожи Nappa чёрно-красной гаммы. Контрастная палитра сочетается с матовыми углеродными вставками и шильдиками AMG «Edition 55» на рулевом колесе, выполненном из микрофибры, передней панели и велюровых ковриках. Под капотом спецверсии находится четырехлитровый битурбомотор V8, отдача которого составляет 585 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с девятиступенчатым автоматом.

Заказать опциональный пакет «AMG Edition 55» можно до октября 2022 года. Превратить G63 в юбилейную модель можно за 17 850 евро (примерно два миллиона рублей по текущему курсу).