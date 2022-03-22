Названы самые угоняемые ради запчастей машины

С наибольшим риском угона ради разбора на запчасти сталкиваются владельцы самых популярных низкобюджетных иномарок. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто .

«Наибольшему риску подвержены те машины, которых больше всего в парке, то есть массовые бюджетные автомобили. Это Kia Rio , Hyundai Solaris , Renault Duster », — приводятся в материале слова Моржаретто.

Он призвал владельцев указанных автомобилей не поддаваться паническим настроениям, поскольку в последние годы количество зафиксированных угонов машин только снижалось. Кроме того, по словам Моржаретто, также нет никаких оснований считать, что у ожидаемого всплеска будет катастрофический характер.