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38 минут назад

Автоэксперт назвал самые угоняемые ради запчастей машины

Елена Прошина

С наибольшим риском угона ради разбора на запчасти сталкиваются владельцы самых популярных низкобюджетных иномарок. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Названы самые угоняемые ради запчастей машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наибольшему риску подвержены те машины, которых больше всего в парке, то есть массовые бюджетные автомобили. Это Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Duster», — приводятся в материале слова Моржаретто.

Он призвал владельцев указанных автомобилей не поддаваться паническим настроениям, поскольку в последние годы количество зафиксированных угонов машин только снижалось. Кроме того, по словам Моржаретто, также нет никаких оснований считать, что у ожидаемого всплеска будет катастрофический характер.

Автоновости,Renault Duster,Kia Rio,Hyundai Solaris,Renault,Hyundai,Kia,Игорь Моржаретто,
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