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1 час назад

Эксперт Коган рассказал о цене на бензин в будущем

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган указал, что в России бензин на заправках в последние недели дешевеет. Но как заявил эксперт агентству "Прайм", в перспективе он будет дорожать в пределах инфляции.

Эксперт рассказал о цене на бензин в будущем
Фото: ТАССТАСС

Коган рассказал, что лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании могут переключить свое внимание на российских потребителей, поэтому цены после того, как геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, будут дальше идти вверх.

Экспортеры будут говорить о долларовом снижении цены бензина - если раньше она составляла 70-75 центов, то теперь - 50 центов. Налоговый фактор также будет влиять на стоимость топлива. Коган считает, что бензин за год подорожает на 8-10%. Средняя цена литра АИ-92 превысит 50 рублей.

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