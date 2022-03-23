Россиянам назвали самые стойкие к угону автомобили

Всероссийский союз страховщиков представил результаты нового рейтинга угонозащищенности автомобилей. Об этом сообщает газета "Известия".

Для тестирования были отобраны 18 наиболее популярных моделей. Эксперты оценивали штатную защищенность по нескольким параметрам: легко ли проникнуть внутрь, запустить мотор и двинуться с места, изготовить дубликат ключа, перебить номера.

По результатам исследования выяснилось, что лучше всего защищены от несанкционированного проникновения Audi Q5 и Toyota Corolla. Сложнее всего для злоумышленников будет запустить двигатель и угнать Lexus ES и Audi A6. Кроме того, Lexus ES и RX лучше всего защищены от смены номеров благодаря фирменной маркировке T-Mark.

В свою очередь, в аутсайдерах оказались Lada Granta и Vesta, Renault Logan и Sandero. Как уточняется в материале, страховщики связывают рост количества угонов с дефицитом автомобилей и проблем с поставками запчастей.

"На фоне дефицита запчастей в зоне риска могут оказаться как массовые автомобили, которые также часто используются в такси и попадают в аварии, например модели Polo, Optima, Rio, Solaris, так и дорогие авто премиум-сегмента", – уточнил представитель компании "АльфаСтрахование".