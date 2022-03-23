Cupra показала тизер нового гибридного кроссовера

Марка Cupra (испанская «дочка» концерна Volkswagen, принадлежавшая Seat) показала тизер новой модели. Это будет гибридный кроссовер с зарядкой от сети и дальностью хода на электротяге около 100 километров. Премьера вседорожника ожидается только в 2024 году. По словам главы Cupra Уэйна Гриффитса, модель будут выпускать в Венгрии, на одной линии с Audi Q3 Sportback.

О новой модели Cupra известно немного. Судя по тизерам, это кроссовер, который, со слов главы марки Уэйна Гриффитса, предложат с гибридными установками типа MHEV и PHEV. Модификации с зарядкой от сети обещаны 100 километров пробега без запуска ДВС. Выпускать машины будет завод Volkswagen Group в венгерском Дьёре, где сейчас собирают Audi Q3 Sportback.

Издание Autoexpress предполагает, что новинка придет на смену модели Ateca. В её основу ляжет ещё одна разновидность платформы MQB, а силовые установки будут такими же, как у Audi Q3 Sportback — например, гибрида с индексом 45 TFSI e. Он оснащен двигателем 1.4 TFSI и электромотором, которые в сумме выдают 245 сил и 400 Нм момента. На электротяге «Ауди» проезжает 50 километров, и чтобы увеличить этот показатель вдвое, новый кроссовер, скорее всего, придется оснастить более емкой батареей.