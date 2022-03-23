Илон Маск открыл новый завод Tesla в Германии

Глава Tesla Илон Маск накануне открыл новое производственное предприятие компании в Германии. Его строительство обошлось компании более чем в 5 миллиардов евро, сообщает «Интерфакс».

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По словам Маска, новое предприятие должно стать основой для выпуска не только электромобилей, но и аккумуляторных батарей.

«Гигафабрика» Tesla находится в городе Грюнхайде, расположенном в нескольких километрах от Берлина. Она будет выпускать автомобили для европейского рынка. До этого европейцы получали электрокары из Америки и Китая. Новое предприятие сможет производить до 500 тысяч электромобилей в год и создаст до 12 тысяч рабочих мест.

«Каждый электромобиль, который мы сделаем, станет очередным шагом к будущему устойчивой энергетики», – сказал в ходе официальной церемонии Маск.