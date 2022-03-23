Оставшимся без работы российским сборщикам BMW оплатят отдых в санатории

Калининградский «Автотор», на котором налажена сборка BMW, оплатит сотрудникам санаторно-курортное лечение. Как сообщает пресс-служба завода, работники предпенсионного и пенсионного возраста отправятся в санаторий «Янтарный берег» в Светлогорске. Речь идет только о сборщиках BMW, которые остались без работы из-за решения марки приостановить производство в начале марта. На сегодняшний день оно все еще не возобновлено.

Фото: © Автотор © Автотор

В «Автоторе» отмечают, что места в санатории были забронированы еще до введения санкций против России, так что наплыв отдыхающих из-за роста спроса на отечественные курорты планам не помешает. «Наши коллеги смогут хорошо отдохнуть и поправить здоровье, пройти курс специальных процедур, чтобы по возвращении с новыми силами приступить к работе на основной производственной площадке», – пишет пресс-служба.

Рабочие завода не впервые получат путевки за счет предприятия: такой «бонус» был введен еще в 2020 году, а в 2021-м лечение в санатории «Янтарный берег» оплатили 25 сотрудникам. На них завод потратил более 800 тысяч рублей. Сколько человек отправят на лечение в этот раз, не уточняется.