Предложено досрочно возвращать права водителям за примерное поведение

Возвращать права досрочно за примерное поведение на дороге тем, кто их был лишен, предложил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. С таким предложением он обратился в Минюст, МВД и Верховный суд.

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Он попросил эти ведомства дать экспертную оценку такой инициативы. Сам законопроект еще не разработан. Как отмечает депутат, вопрос дискуссионный, поэтому в первую очередь необходимо аккумулировать экспертные оценки.

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В тоже время он уточнил, что никакого досрочного возврата прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования быть не может. Но прав водитель может лишиться и за другие нарушения. Например, по дороге он мог потерять регистрационный номер автомобиля. Такое иногда случается. Но движение без регистрационного знака у нас карается довольно сурово - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав до 3 месяцев.

Но у водителя действительно могло не быть умысла управлять автомобилем без номеров. Знак просто потерялся в пути. Водитель уже наказан тем, что ему новый изготавливать, а тут еще и лишение прав.

Или - случайно зацепил чью-то машину и не заметил этого. И такое частенько случается в плотно забитых машинами дворах. А это - оставление места ДТП. Но водитель действительно мог не знать, что чего-то задел. То есть умысла в оставлении места ДТП у него не было. Но санкция по этой статье альтернатив не предусматривает: лишение прав на год. А ведь некоторые люди работают водителями, и лишение прав для них - это потеря дохода, пояснил Ярослав Нилов.

Идея не нова, и законопроект, который предполагал такое условно-досрочное освобождение, вносился в Госдуму еще в 2014 году. Одним из его авторов был сенатор от Карелии Владимир Федоров, который, до того как стать сенатором, был начальником Госавтоинспекции России. Тогда он напомнил, что еще в Советском Союзе было предусмотрено сокращение срока лишения после отбытия половины срока по ходатайству трудового коллектива или общественной организации. Но в России условно-досрочное освобождение для лиц, совершивших тяжкие преступления, предусмотрено, а для тех, кому назначено административное наказание, - нет.

Изначально в законопроекте сенатора Федорова предполагалось условно-досрочное освобождение для всех лишенных прав водителей. Позже, ближе к первому чтению, из него были исключены водители, которых лишили прав за управление в нетрезвом виде либо за отказ от медицинского освидетельствования.

Предполагалось, что возвращать досрочно права за примерное поведение должен суд. С ходатайством о таком УДО может обратиться непосредственно наказанный, а также его адвокат или законный представитель. В документе должна быть информация о том, что нарушитель возместил полностью или частично вред, раскаялся в совершенном деянии, не совершал другие правонарушения.

В случае если условно-досрочно вернувший права водитель вновь попадался за совершение нарушения, за которое грозит лишение прав, срок лишения восстанавливался в полном объеме. А новый срок начинал отсчитываться с момента окончания предыдущего.

Однако этот законопроект был отклонен. Тогда правительство дало на него отрицательный отзыв. Оно указало, что в проекте не определено, кто должен подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, а также - что считать "примерным поведением". В законодательстве такого понятия нет.

Что должно подтвердить его примерное поведение? Характеристика с места работы, из ЖЭКа, от участкового? В общем, это действительно довольно неясный момент. В заключении правительства также говорилось, что законодатель, устанавливая в КоАП вид и пределы наказания, исходит из необходимости предупреждения совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами, связывая достижение этой цели с назначением и исполнением постановления об административном правонарушении. Досрочный возврат водительских прав "исключит возможность достижения целей административного наказания".