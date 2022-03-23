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35 минут назад

Предложено досрочно возвращать права водителям за примерное поведение

Российская ГазетаРоссийская Газета

Возвращать права досрочно за примерное поведение на дороге тем, кто их был лишен, предложил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. С таким предложением он обратился в Минюст, МВД и Верховный суд.

Предложено досрочно возвращать права водителям за примерное поведение
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Он попросил эти ведомства дать экспертную оценку такой инициативы. Сам законопроект еще не разработан. Как отмечает депутат, вопрос дискуссионный, поэтому в первую очередь необходимо аккумулировать экспертные оценки.

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В тоже время он уточнил, что никакого досрочного возврата прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования быть не может. Но прав водитель может лишиться и за другие нарушения. Например, по дороге он мог потерять регистрационный номер автомобиля. Такое иногда случается. Но движение без регистрационного знака у нас карается довольно сурово - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав до 3 месяцев.

Но у водителя действительно могло не быть умысла управлять автомобилем без номеров. Знак просто потерялся в пути. Водитель уже наказан тем, что ему новый изготавливать, а тут еще и лишение прав.

Или - случайно зацепил чью-то машину и не заметил этого. И такое частенько случается в плотно забитых машинами дворах. А это - оставление места ДТП. Но водитель действительно мог не знать, что чего-то задел. То есть умысла в оставлении места ДТП у него не было. Но санкция по этой статье альтернатив не предусматривает: лишение прав на год. А ведь некоторые люди работают водителями, и лишение прав для них - это потеря дохода, пояснил Ярослав Нилов.

Идея не нова, и законопроект, который предполагал такое условно-досрочное освобождение, вносился в Госдуму еще в 2014 году. Одним из его авторов был сенатор от Карелии Владимир Федоров, который, до того как стать сенатором, был начальником Госавтоинспекции России. Тогда он напомнил, что еще в Советском Союзе было предусмотрено сокращение срока лишения после отбытия половины срока по ходатайству трудового коллектива или общественной организации. Но в России условно-досрочное освобождение для лиц, совершивших тяжкие преступления, предусмотрено, а для тех, кому назначено административное наказание, - нет.

Изначально в законопроекте сенатора Федорова предполагалось условно-досрочное освобождение для всех лишенных прав водителей. Позже, ближе к первому чтению, из него были исключены водители, которых лишили прав за управление в нетрезвом виде либо за отказ от медицинского освидетельствования.

Предполагалось, что возвращать досрочно права за примерное поведение должен суд. С ходатайством о таком УДО может обратиться непосредственно наказанный, а также его адвокат или законный представитель. В документе должна быть информация о том, что нарушитель возместил полностью или частично вред, раскаялся в совершенном деянии, не совершал другие правонарушения.

В случае если условно-досрочно вернувший права водитель вновь попадался за совершение нарушения, за которое грозит лишение прав, срок лишения восстанавливался в полном объеме. А новый срок начинал отсчитываться с момента окончания предыдущего.

Однако этот законопроект был отклонен. Тогда правительство дало на него отрицательный отзыв. Оно указало, что в проекте не определено, кто должен подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, а также - что считать "примерным поведением". В законодательстве такого понятия нет.

Что должно подтвердить его примерное поведение? Характеристика с места работы, из ЖЭКа, от участкового? В общем, это действительно довольно неясный момент. В заключении правительства также говорилось, что законодатель, устанавливая в КоАП вид и пределы наказания, исходит из необходимости предупреждения совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами, связывая достижение этой цели с назначением и исполнением постановления об административном правонарушении. Досрочный возврат водительских прав "исключит возможность достижения целей административного наказания".

Примечательно, что такой отзыв правительство давало и на законопроект, который вводил скидку на штрафы. Однако проект прошел, а сейчас скидку на штрафы в новом проекте КоАП предлагается распространить не только на нарушение правил водителями, но и на другие статьи.

Автоновости,Владимир Федоров,Ярослав Нилов,ГИБДД,Госдума,
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