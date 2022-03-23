В Москве проведут эксперимент по упрощенному оформлению ДТП

Москва станет первым городом России, в котором упростят порядок оформления мелких ДТП на скоростных автомобильных дорогах. Такое поручение дал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Профиль Профиль

Как сообщает во вторник, 22 марта, "Коммерсантъ", на заседании правительственной комиссии обсуждали проблему так называемых повторных ДТП. Они происходят, когда жертвами аварий на скоростных магистралях становятся водители, пытающиеся оформить другое ДТП. Такие инциденты в Москве часто происходят на МКАД.

С инициативой о проведении эксперимента выступил вице-мэр Москвы Сергей Ликсутов. "Это хорошее предложение, которое может позволить снизить смертность на дорогах и сократить заторы", – поддержал Хуснуллин. Он поручил Минтрансу, МВД и Российскому союзу автостраховщиков помочь столичной мэрии.