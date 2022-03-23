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24 минуты назад

В Москве проведут эксперимент по упрощенному оформлению ДТП

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Москва станет первым городом России, в котором упростят порядок оформления мелких ДТП на скоростных автомобильных дорогах. Такое поручение дал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Москве проведут эксперимент по упрощенному оформлению ДТП
Фото: ПрофильПрофиль

Как сообщает во вторник, 22 марта, "Коммерсантъ", на заседании правительственной комиссии обсуждали проблему так называемых повторных ДТП. Они происходят, когда жертвами аварий на скоростных магистралях становятся водители, пытающиеся оформить другое ДТП. Такие инциденты в Москве часто происходят на МКАД.

С инициативой о проведении эксперимента выступил вице-мэр Москвы Сергей Ликсутов. "Это хорошее предложение, которое может позволить снизить смертность на дорогах и сократить заторы", – поддержал Хуснуллин. Он поручил Минтрансу, МВД и Российскому союзу автостраховщиков помочь столичной мэрии.

Подробности новых правил оформления ДТП пока не сообщаются. Источники издания рассказали, что водителям могут разрешить после мелких аварий не останавливаться, создавая помехи. Детали происшествия будут восстанавливать по дорожным камерам.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Коммерсант,Минтранс РФ,Правительство Москвы,Правительство РФ,
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