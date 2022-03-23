В России создан первый серийный электрический трактор, следует из совместного заявления (есть у «Газеты.Ru») резидента центра «Сколково» компании «Априорные Решения Машин» (АРМ), инжинирингового центра «Актив Техно» и «Чебоксарского завода силовых агрегатов» (ЧЗСА). Концепция самого трактора восходит к легендарному самоходному шасси Т-16, выпуск которого был налажен во времена СССР на «Харьковском заводе тракторных самоходных шасси», отмечают разработчики.

Фото: «Актив Техно» и «ЧЗСА» «Актив Техно» и «ЧЗСА»

«Электрический трактор создан на базе серийной модели «КМ Универсал» производства ООО «ЧЗСА», которая пришла на замену легендарному советскому трактору Т-16 («Шассик»)», — говорится в официальном сообщении компаний, поступившем в «Газету.Ru».

Разработка трактора призвана удовлетворить нужды коммунальных служб и сельскохозяйственных холдингов. «КМ Универсал» уже успешно прошел первые ходовые испытания трактора с электроприводом, говорится в сообщении.

Уточняется, что машина построена на базе серийно выпускаемого на ЧЗСА коммунальной техники с двигателем внутреннего сгорания. Параллельно с испытаниями АРМ, «Актив Техно» и ЧЗСА готовят к представлению в Минпромторг план по импортозамещению ключевых электрических компонентов.

К концу 2022 года партнеры обещают наладить серийный выпуск электрической техники для использования в теплицах и городском хозяйстве.