АвтоВАЗ вновь остановил выпуск машин на всех линиях

В среду, 23 марта, АвтоВАЗ на неопределённый срок остановил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.

АвтоВАЗа ушёл в простой в первых числах марта — из-за нехватки комплектующих, вызванной военным конфликтом на Украине. Спустя две недели заводы частично вернулись к работе: 16–18 марта в Тольятти делали «Гранты» и «Нивы», а 21–22 марта в Ижевске собирали «Весты».

Однако теперь все линии снова остановились. Насколько долгим будет простой на этот раз — пока неизвестно.

Между тем в апреле АвтоВАЗ уйдёт в корпоративный отпуск. Изначально он был запланирован на конец июля и начало августа, но теперь пройдёт с 4 до 24 апреля. За это время руководство компании надеется решить проблему с поставками комплектующих и сделать запас деталей.