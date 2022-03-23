Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Концерн BMW повысил стоимость российских моделей на 13-20%

Газета.RuГазета.Ru

Рекомендованная розничная цена всех новых автомобилей BMW в России выросла в марте. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на актуальные прайс-листы компании. Издание отмечает, что повышение стоимости машин баварского автопроизводителя составило от 13% до 20%.

Цены российских моделей BMW выросли на 13-20%
Фото: BMWBMW

В номинальном выражении автомобили BMW подорожали на сумму от 740 тыс. руб. до 3,5 млн руб. Это уже второе за этот месяц изменение маркетинговой политики российского дистрибьютора немецкой марки, подчеркивает издание.

Официально BMW не уведомляла об изменении расценок на автомобили. Ранее баварский автопроизводитель объявил о временной заморозке российского бизнеса в части промышленной сборки на «Автоторе», а также поставок и реализации машин и запчастей в РФ.

Последние новости
Автоновости,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители