Цены российских моделей BMW выросли на 13-20%

Рекомендованная розничная цена всех новых автомобилей BMW в России выросла в марте. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на актуальные прайс-листы компании. Издание отмечает, что повышение стоимости машин баварского автопроизводителя составило от 13% до 20%.

Фото: BMW BMW

В номинальном выражении автомобили BMW подорожали на сумму от 740 тыс. руб. до 3,5 млн руб. Это уже второе за этот месяц изменение маркетинговой политики российского дистрибьютора немецкой марки, подчеркивает издание.

Официально BMW не уведомляла об изменении расценок на автомобили. Ранее баварский автопроизводитель объявил о временной заморозке российского бизнеса в части промышленной сборки на «Автоторе», а также поставок и реализации машин и запчастей в РФ.