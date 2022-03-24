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2 часа назад

Объявлены сроки возобновления производства Toyota, Nissan и Hyundai в России

Motor.ruMotor.ruиещё 3

Заводы Toyota, Nissan и Hyundai, которые расположены в Санкт-Петербурге, возобновят производство машин до конца марта, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика. Пока же предприятия простаивают из-за нехватки деталей: так, Nissan ввел режим простоя с 14 марта, а автомобили Toyota не производятся с 4 марта. Hyundai останавливал сборку с 1 по 9 марта, но возобновить работу в срок компания не смогла.

Когда Toyota, Nissan и Hyundai возобновят производство в России
Фото: © Nissan© Nissan

Соловейчик заявил журналистам, что один из перечисленных заводов уже работает, но какой именно, не уточнил. Toyota пока не объявляла о возобновлении производства, сообщив, что завод заработает «по мере восстановления цепочек поставок», но сроки нормализации ситуации неизвестны. Nissan, согласно планам, должен восстановить выпуск автомобилей 4 апреля, так что, скорее всего, речь идет о Hyundai, приостановившей сборку в начале марта.

В настоящее время в простое также находятся два завода АвтоВАЗа, в Тольятти и Ижевске, причина та же — нехватка комплектующих. Ранее сообщалось, что предприятия будут простаивать до конца текущей рабочей недели, а с 4 апреля все сотрудники АвтоВАЗа уйдут в трехнедельный корпоративный отпуск, перенесенный с лета.

Московский завод Renault не работает с 24 марта — решение о временной приостановке производственной деятельности в России было принято после обращения президента Украины Владимира Зеленского к нижней палате парламента Франции.

Автоновости,Renault,Nissan,Hyundai,Toyota,Кирилл Соловейчик,Владимир Зеленский,Автоваз,
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