Менять зимнюю резину на машинах не стоит раньше 10 апреля, потому что ночные температуры будут значительно ниже нуля, а дневные - выше или около нуля. После 10 апреля нужно прислушиваться к прогнозам метеорологов, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в ТАСС ко Всемирному метеорологическому дню.
"Резина обладает эластичностью, эта эластичность определяет сцепление резины с подстилающей поверхностью. Если температура ниже минус пяти градусов, для летней резины эластичность теряется. До 10 апреля точно не нужно менять зимнюю резину, затем - прислушиваться к прогнозам метеорологов", - сказал он.
Вильфанд отметил, что нынешняя комфортная погода в субботу существенно изменится: резко упадет давление, понизится температура.
"26 марта в Москве будет очень-очень ветреная погода, будет понижение температуры: ночью уже около нулевой отметки, а 27 марта и ночью минус один-шесть градусов, и дневные температуры будут преимущественно отрицательные. А на следующей неделе, с 28 числа, ночные температуры будут минус пять-десять градусов", - добавил Вильфанд.
По его словам, отрицательные температуры ночью и положительные днем будут превалировать до конца апреля.