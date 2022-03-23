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45 минут назад

Вильфанд не рекомендует менять зимнюю резину на машинах раньше 10 апреля

ТАССТАССиещё 2

Менять зимнюю резину на машинах не стоит раньше 10 апреля, потому что ночные температуры будут значительно ниже нуля, а дневные - выше или около нуля. После 10 апреля нужно прислушиваться к прогнозам метеорологов, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в ТАСС ко Всемирному метеорологическому дню.

"Резина обладает эластичностью, эта эластичность определяет сцепление резины с подстилающей поверхностью. Если температура ниже минус пяти градусов, для летней резины эластичность теряется. До 10 апреля точно не нужно менять зимнюю резину, затем - прислушиваться к прогнозам метеорологов", - сказал он.

Вильфанд отметил, что нынешняя комфортная погода в субботу существенно изменится: резко упадет давление, понизится температура.

"26 марта в Москве будет очень-очень ветреная погода, будет понижение температуры: ночью уже около нулевой отметки, а 27 марта и ночью минус один-шесть градусов, и дневные температуры будут преимущественно отрицательные. А на следующей неделе, с 28 числа, ночные температуры будут минус пять-десять градусов", - добавил Вильфанд.

По его словам, отрицательные температуры ночью и положительные днем будут превалировать до конца апреля.

Автоновости,Видео,Роман Вильфанд,
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