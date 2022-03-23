Менять зимнюю резину на машинах не стоит раньше 10 апреля, потому что ночные температуры будут значительно ниже нуля, а дневные - выше или около нуля. После 10 апреля нужно прислушиваться к прогнозам метеорологов, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в ТАСС ко Всемирному метеорологическому дню.