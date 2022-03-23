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40 минут назад

Volkswagen смог быстрее, чем планировал, восстановить прерванную сборку автомобилей в Германии

Газета.RuГазета.Ru

Заводы Volkswagen в Вольфсбурге наращивают производство быстрее, чем первоначально планировалось, поскольку ситуация с поставками с Украины стабилизируется. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на официальное заявление корпорации. 16 марта Volkswagen вынужден был приостановить работу некоторых заводов по всей Европе.

Volkswagen восстановил сборку автомобилей в Германии
Фото: VolkswagenVolkswagen

В компании отметили, что вторая смена производства хетчбэка Golf начнется уже в эту среду. В ближайшие недели Golf будет производиться в три смены, чтобы наладить бесперебойную доставку автомобилей, сообщили в Volkswagen. По словам автопроизводителя, план на будущее производство будет регулироваться в зависимости от ситуации с поставками.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как кризис поставок автокомпонентов и сырья из России и Украины отразился на мировом автопроме.

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