Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+10° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Skoda кардинально поменяет дизайн автомобилей

Российская ГазетаРоссийская Газета

В компании Skoda заявили, что дизайнерская концепция бренда в очередной раз сменит парадигму. Нынешняя была провозглашена ещё Йозефом Кабаном, который ныне трудится в Volkswagen, и переживала лишь трансформацию, теперь же грядёт революция.

Skoda кардинально поменяет дизайн автомобилей
Фото: SkodaSkoda

Название дизайнерской философии - Modern Solid, подробности о которой пока не сообщаются. В качестве затравки Skoda опубликовала мутный тизер кроссовера с узкими полосками фонарей, заползающих на боковины, вертикальными секциями дневных ходовых огней и отсутствующей верхней решёткой радиатора (электрокар?).

Очевидно, засвеченной фронтальной частью компания пыталась расшифровать название концепции, которую можно растолковать как "современная цельность": и действительно, что-то напоминающее монумент, высеченный из скалы, в дизайне автомобиля есть, даже цветовая гамма подобрана соответствующая.

Отмечается, что Skoda не будет менять своей традиции создавать автомобили для семейных людей, не откажется от философии Simply Clever, но теперь модели будут ориентированы и на тех, кто предпочитает загородный отдых. Неслучайно демонстрация Modern Solid будет проведена на кроссовере.

Премьера концепта состоится во второй половине 2022 года.

Автоновости,Skoda,Volkswagen,Йозеф Кабан,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители