Skoda кардинально поменяет дизайн автомобилей

В компании Skoda заявили, что дизайнерская концепция бренда в очередной раз сменит парадигму. Нынешняя была провозглашена ещё Йозефом Кабаном, который ныне трудится в Volkswagen, и переживала лишь трансформацию, теперь же грядёт революция.

Фото: Skoda Skoda

Название дизайнерской философии - Modern Solid, подробности о которой пока не сообщаются. В качестве затравки Skoda опубликовала мутный тизер кроссовера с узкими полосками фонарей, заползающих на боковины, вертикальными секциями дневных ходовых огней и отсутствующей верхней решёткой радиатора (электрокар?).

Очевидно, засвеченной фронтальной частью компания пыталась расшифровать название концепции, которую можно растолковать как "современная цельность": и действительно, что-то напоминающее монумент, высеченный из скалы, в дизайне автомобиля есть, даже цветовая гамма подобрана соответствующая.

Отмечается, что Skoda не будет менять своей традиции создавать автомобили для семейных людей, не откажется от философии Simply Clever, но теперь модели будут ориентированы и на тех, кто предпочитает загородный отдых. Неслучайно демонстрация Modern Solid будет проведена на кроссовере.