Власти из-за высоких цен на топливо вынуждены вводить пособия для населения США

В Палату представителей США от конгрессмена Майка Томпсона поступило предложение по компенсации части населения затрат на топливо в связи с рекордно высокой стоимостью бензина и дизеля в стране.

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Так, согласно инициативе, которая условно названа "Закон о скидках на топливо в 2022 году", граждане, зарабатывающие менее 75 000 долларов в год, будут получать компенсацию в размере ста долларов, а тем, чей доход составляет 75-80 тысяч, выплатят чуть меньше. Конкретики по суммам нет, так как текст законопроекта пока полностью не сформирован.

Законопроектом предусматриваются выплаты при совместной подаче заявки на получение выплат. Так, сто долларов положено семьям, чей совместный доход не превышает 150 000 долларов, соответственно, те, у кого выходит от 150 до 160 тысяч в год, опять-таки получат выплаты меньшего размера. Дотация будет распространяться и на каждого из иждивенцев семьи, участвующей в госпрограмме.

Выплаты предлагают ввести в том случае, если средняя цена за галлон топлива превышает четыре доллара. Если месяц назад за галлон американцы в среднем по стране платили 3.531 доллара, то по состоянию на 22 марта эта цифра выросла до 4.242 доллара.