Toyota выпустила Supra по цене двух BMW X4 M

Гоночная Toyota GR Supra GT4 доступна покупателям с марта 2020 года. Купе стоит 175 тысяч евро, что в пересчете на рубли составляет 25,35 миллиона, и оснащается рядной «турбошестёркой» 3.0 в паре с семиступенчатой «секвенталкой». К концу 2021-го «Тойота» продала 50 таких автомобилей, и, чтобы отметить это достижение, японцы решили выпустить спецверсию GR Supra GT4 50 Edition. Её тираж ограничен всего шестью экземплярами, но на цене это никак не сказалось. Для сравениния, за эти деньги в Европе можно купить два кроссовера BMW X4 M, цены на который начинаются от 75,7 тысячи евро.

Шесть GR Supra GT4 50 Edition разделят поровну между покупателями из Азии, Европы и Америки. Все машины окрашены в красный колер Toyota Gazoo Racing Red и украшены наклейками «50 Edition». В салоне спорткаров установлены новые сиденья, причем пассажирское, вместе с площадкой для ног из углепластика, входит в стандартное оснащение. Логотипы 50 Edition можно найти и здесь — в виде табличек и вышивки. В списке опций есть брендированный чехол-тент — но и он предлагается бесплатно.

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В техническом плане отличий от обычной GR Supra GT4 нет. Под капотом — рядная «шестёрка» 3.0 (BMW B58B30C) с одним двухпоточным турбокомпрессором, развивающая 435 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Коробка передач — семиступенчатая «секвенталка».

Также гоночные «Супры» идут с механическим дифференциалом повышенного трения в задней оси, амортизаторами KW и выпускной системой от словенской фирмы Akrapovic. За торможение отвечают гоночные шестипоршневые суппорты спереди и четырехпоршневые сзади.