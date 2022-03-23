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2 часа назад

Mercedes‑AMG представил 734-сильное трековое купе GT

Motor.ruMotor.ru

В этому году Mercedes-AMG отмечает свое 55-летие. Уже представлена спецверсия внедорожника G 63 под названием Edition 55, а теперь очередь дошла и до более серьёзных вещей — самой мощной клиентской машины, когда-либо созданной в Аффальтербахе. Ею стал Mercedes AMG GT Track Series — 734-сильный монстр на базе GT Black Series. Спорткар не допущен на обычные дороги, так как больше соответствует гоночным классам GT3 и GT4. Он выйдет тиражом 55 экземпляров по цене от 369 000 евро (или 42 миллиона рублей).

Юбилейный Mercedes‑AMG GT получил мотор на 734 л.с. и 850 Нм
Фото: MercedesMercedes

Купе Mercedes AMG GT Track Series можно смело назвать темным альтер-эго GT Black Series. Оба используют двигатель V8 4.0 с плоским коленчатым валом и двумя турбокомпрессорами, установленными в развале блока цилиндров. Но на трековой двухдверке стоят гоночные топливные форсунки, а в блок управления залита специфическая прошивка, поэтому отдача составляет 734 лошадиные силы (+4 л.с.) и 850 Нм крутящего момента (+50 Нм).

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Вместо семиступенчатого «робота» AMG Speedshift DCT 7G на GT Track Series стоит гоночная «секвенталка» Hewland HLS с настраиваемым дифференциалом. Подвеска собрана на двойных алюминиевых рычагах, дополнена регулируемыми амортизаторами Bilstein (низко- и высокоскоростные сжатие/отбой и дорожный просвет) и стабилизаторами поперечной устойчивости. Капот, крылья, пороги и корма сделаны из углепластика. Весит спорткар 1400 килограммов -- на 140 килограммов меньше, чем GT Black Series.

Аэродинамика купе улучшена с помощью нового сплиттера и регулируемого вручную антикрыла. Машина оснащена гоночными АБС и трекшн-контролем с 12 уровнями вмешательства, а также стальными тормозными дисками диаметром 390 миллиметров спереди и 355 сзади.

В салоне имеются прикрученный к алюминиевой пространственной раме каркас безопасности, гоночное кресло с пятиточечными ремнями и руль, специально разработанный для GT Track Series в сотрудничестве с фирмой Cube Controls. За ним — программируемая «приборка» Bosch DDU 11 с новым дата-логгером.

Тираж экстремального спорткара составит 55 экземпляров. Цена — 369 000 евро, или 42 миллиона рублей. Автомобиль предназначен для трек-дней и клубных гонок, поэтому в списке опций есть набор базовых запчастей, вентиляция шлема и сиденья плюс система подачи воды. К покупателям первые Mercedes AMG GT Track Series попадут уже во втором квартале этого года.

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Автоновости,Mercedes-Benz,
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