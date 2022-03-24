У злостных нарушителей хотят конфисковывать автомобили

МВД и Верховный суд поддержали законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в котором предлагается жестко наказывать лишенных водительских прав злостных нарушителей. Как сообщает «Коммерсантъ», проект содержит три основные новеллы. Каждая из них ужесточает ответственность в зависимости от обстоятельств – вплоть до конфискации автомобилей у владельцев. Уже сегодня проект будет обсуждаться в Госдуме, а затем поступит в парламент.

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Первая из новелл предлагает ввести штраф до 100 тысяч рублей за повторное управление автомобилем без прав. На сегодняшний день за езду без прав наказывают штрафом 30 тысяч рублей, а особой санкции за повторное нарушение в КоАП пока нет.

За вождение без прав в третий раз, если водитель сел за руль пьяным, выехал на встречную полосу или превысил скорость предлагается ввести уже уголовную ответственность.

Наконец, третья и самая жесткая новелла подразумевает конфискацию машин у водителей, если на них заводится уголовное дело за нетрезвую езду и злостные нарушения – выезд на «встречку», превышение скорости на 60 километров в час и другие. Такое наказание будут применять к гражданам, которые ранее не раз попадались на езде без прав.

Ирина Яровая возглавила рабочую группу по подготовке наказания за опасное вождение в конце прошлого года. По данным, которые привела автор проекта, в 2020 на четверть выросло число россиян, севших за руль после лишения прав.