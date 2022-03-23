Хэтчбеку Fiat Panda продлили жизнь до 2026 года

Не все автомобили, оснащенные стандартными ДВС, покинут рынок в ближайшие несколько лет. Уход Fiat Panda перенесли на 2026 год.

Автомобильный концерн Stellantis планирует продлить производственный цикл модели Fiat Panda, как минимум, до 2026 года. Напомним, что автомобиль входит в сегмент "долгожителей" бренда - выпускается уже более 40 лет, но все еще сохраняет свою актуальность и популярность на рынке. Напомним, что сейчас малолитражный хэтчбек собирается на производственной площадке в Италии - здесь же его будут выпускать, как минимум, 4 года.

Актуальная генерация Fiat Panda была представлена в 2011 году. В 2020 году производитель провел плановое обновление модели. На рынке Европы хэтчбек можно приобрести с разными силовыми агрегатами. Самый распространенный - на 1.2 литра, производительностью 69 л.с. Вторая версия - с мягким гибридом на основе атмосферного мотора, объемом 1 литр, и стартер-генератора на 12 Вольт. Для автомобиля заявлено 2 типа привода - передний и полный.

Как отмечают эксперты, модель Fiat Panda остается лидером в своем сегменте на рынке Европы. Напомним, что автомобиль представлен в классе А, который широко распространен в Италии и многих других странах. Высокая популярность объясняется небольшой стоимостью и введенными в странах программами. В 2021 году европейцы приобрели 131 700 автомобилей модели Fiat Panda.

На рынке Италии модель удерживает звание самого продаваемого хэтчбека класса А. В России модель приобрести нельзя - производитель не строит планов по поставкам данного транспортного средства в страну.