Жители РФ стали скупать новые машины в Казахстане

Нехватка новых автомобилей в дилерских центрах стала более масштабной. Если раньше многие производители допускали создание очередей на несколько лет вперед, то сейчас такой тенденции придерживаются все реже. На это фоне граждане России начали обращаться за покупкой транспортных средств в соседние страны.

Автомобилей в дилерских центрах России остается все меньше, но это не самая главная проблема, с которой предстоит столкнуться местным жителям. Больше расстраивают цены, которые повышаются с каждым днем все заметнее. Не все граждане России готовы мириться с этим, поэтому выбирают альтернативные варианты - приобретение транспортных средств за границей, а именно, в соседних странах.

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Статистика показывает, что граждане России начали чаще приобретать транспортные средства в Казахстане. Вероятно, в соседней стране ситуация с наличием автомобилей у дилеров более стабильная и благоприятная.

Эксперты отмечают, что в Казахстане более низкая платежеспособность населения. По этой причине местные дилеры не делают надбавку к прайсу в том размере, к которому прибегают российские автосалоны. Кроме того, исключается умышленная комплектация транспортных средств дорогостоящими опциями. Заметим, что последний момент превратился в большую проблему в России - когда салонные коврики начали оценивать в 70 000 рублей, а накладки на пороги - в 20 000 рублей. Автомобилисты в Казахстане не напуганы необоснованными оценками.

Новые машины в соседней стране задерживаются на более длительный срок, чем в России. Объясняется это отсутствием ажиотажного спроса на автомобильную технику. Учитывая все вышеперечисленные факторы, граждане России стали скупать в Казахстане не только премиальные модели, но и все, которые представлены на рынке. Особенно рост спроса отмечается в массовом сегменте.

Как отмечают местные дилеры, количество желающих приобрести транспортное средство казахстанского производства выросло в 10 раз всего за месяц - если сравнивать с показателями февраля этого же года. Интересная тенденция наблюдается и в отношении тех автомобилей, которые широко представлены в России. К примеру, на производственной площадке "СарыаркаАвтоПром" выпускаются транспортные средства марок KIA, Chevrolet и JAC. Они официально поставляются в Россию. До недавнего времени для россиян они стоили даже дешевле, чем для жителей Казахстана, а сейчас ситуация изменилась.

Теперь гражданам Уфы или Тюмени более выгодно отправиться в Костанай и там купить автомобиль, чем обращаться к местным автодилерам. Эксперты отмечают, что сложившаяся на рынке Казахстана ситуация носит временный характер. Местные граждане тоже узнали про выгоду и начали скупать у автодилеров машины массового сегмента с низшей ценой. Сейчас в салонах почти не осталось свободных автомобилей по старым ценам.