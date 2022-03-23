Renault приостановил деятельность в России

Французский автоконцерн Renault приостановил производственную деятельность в России. Это решение было принято на состоявшемся 23 марта совете директоров Renault Group, сообщается на сайте компании.

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Renault остановил работу завода в Москве, судьба сотрудничества с российским «АвтоВАЗом» пока не решена.

«Что касается доли в «АвтоВАЗе», Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудников в России», - заявили в компании.

В Renault напомнили, что концерн принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций.

28 февраля компания Renault сообщила о приостановке производства автомобилей в РФ из-за перебоев в поставках комплектующих. 21 марта московский автозавод Renault возобновил работу. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компанию по всему миру. По словам украинского министра, решение продолжить работу в России равносильно поддержке специальной военной операции, которую проводят Вооруженные силы России на территории Украины.

Renault Group с 2016 года владеет контрольным пакетом акций российского автопроизводителя «АвтоВАЗ». Специализированное издание Motor 1 марта писало, что в случае ухода Renault с российского рынка линейка «АвтоВАЗА» может сократиться до двух моделей - Niva Legend и Niva Travel. Все остальные автомобили Lada обеспечиваются комплектующими через французский концерн.