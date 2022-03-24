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49 минут назад

ГИБДД предупредила о приостановке регистрационной работы

Газета.RuГазета.Ru

ГИБДД приостановит предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Москвы на один день — 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ГИБДД предупредила о приостановке регистрационной работы
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

Административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме, объяснили в ведомстве.

«Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в последующие рабочие дни», — добавили в ГИБДД.

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