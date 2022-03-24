ГИБДД предупредила о приостановке регистрационной работы

ГИБДД приостановит предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Москвы на один день — 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме, объяснили в ведомстве.
«Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в последующие рабочие дни», — добавили в ГИБДД.