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4 часа назад

В Минпромторге оценили ситуацию с приостановкой выпуска машин с АвтоВАЗом

Российская ГазетаРоссийская Газета

Для скорейшего возврата к стабильной работе конвейеров АвтоВАЗа предпринимаются все необходимые действия. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга.

В Минпромторге оценили ситуацию с приостановкой выпуска машин с АвтоВАЗом
Фото: © Lada© Lada

До окончания корпоративного отпуска службы закупок и логистики компании приложат все усилия для создания запасов комплектующих, отметили в ведомстве.

"Минпромторг России со своей стороны оказывает содействие АО "АВТОВАЗ" в загрузке мощностей, запуске новых модификаций автомобилей, продолжении программы локализации и ускоренного импортозамещения", - говорится в заявлении.

В министерстве также заверили, что компания выполнит все социальные обязательства перед своими работниками.

Перспективы развития производственного комплекса НАО "Рено Россия" Минпромторг в ближайшее время обсудит с правительством Москвы.

Ранее АвтоВАЗ приостановил на неопределенное время все свои сборочные линии в Тольятти и Ижевске. Это связано с дефицитом комплектующих, необходимых для стабильного выпуска автомобилей Lada и Renault.

Автоновости,Renault,Lada,Минпромторг,Правительство Москвы,Автоваз,
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