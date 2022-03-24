В Минпромторге оценили ситуацию с приостановкой выпуска машин с АвтоВАЗом

Для скорейшего возврата к стабильной работе конвейеров АвтоВАЗа предпринимаются все необходимые действия. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга.

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До окончания корпоративного отпуска службы закупок и логистики компании приложат все усилия для создания запасов комплектующих, отметили в ведомстве.

"Минпромторг России со своей стороны оказывает содействие АО "АВТОВАЗ" в загрузке мощностей, запуске новых модификаций автомобилей, продолжении программы локализации и ускоренного импортозамещения", - говорится в заявлении.

В министерстве также заверили, что компания выполнит все социальные обязательства перед своими работниками.

Перспективы развития производственного комплекса НАО "Рено Россия" Минпромторг в ближайшее время обсудит с правительством Москвы.