Mazda приостановит производство на заводах в Японии

Компания Mazda приняла решение приостановить сборку автомобилей на двух производственных площадках в Японии. Как сообщает Reuters, выпуск автомобилей поставят на паузу на два полный дня – 4 и 5 апреля, после чего конвейеры вновь будут запущены. Грядущие простои в Mazda объясняют дефицитом комплектующих, с которым автопром сражается уже более года, однако на этот раз в производственные планы вмешалась новая вспышка коронавируса в Китае.

Фото: Mazda Mazda

В официальном заявлении руководство Mazda выразило опасения, что случаев заражения коронавирусом в Китае может привести к разрывам цепочек поставок. Скольких автомобилей не досчитаются заводы в Хиросиме и Хофу при полной остановке на два дня, не сообщается. На родине у Mazda также есть предприятие в Миёси, где налажено производство двигателей, – его проблемы с нехваткой деталей не коснутся.

Конвейеры двух заводов встанут в этом году не в первый раз. Mazda уже останавливала производство в Хиросиме и Хофу в феврале, также на два дня. Как и в этот раз, причиной стала нехватка комплектующих, которые не могли вывезти из Северной Америки из-за аномального холода и снежных бурь.